В Естонії виявили середньовічне судно зі справним компасом XIV століття

Автор: Денис Коротинський

У самому центрі Таллінна будівельники натрапили на приголомшливу історичну знахідку: на глибині всього півтора метра спочивало чудово збережене торгове судно XIV століття. Гігантський середньовічний ког, який отримав назву «Лоотси 8», має довжину 24,5 метра та ширину понад 8 метрів. Через його колосальні розміри транспортувати знахідку до Естонського морського музею довелося частинами.

Серед численних артефактів, піднятих із затонулого борту, справжньою сенсацією став навігаційний інструмент. За оцінками експертів, цей компас є найстарішим зі збережених зразків у всій Європі. Ця знахідка змушує істориків повністю переглянути уявлення про мореплавні навички балтійських купців, адже виявилося, що моряки того часу вже покладалися на передові технологічні досягнення.

«Хаотичне розташування предметів повсякденного вжитку, залишені інструменти, зброя та навіть поношене шкіряне взуття з латками вказують на те, що загибель корабля була раптовою. Команді довелося спішно покидати судно, кидаючи все майно. Досі залишається загадкою, чому такий великий і цінний корабель пішов на дно настільки близько до берега, у мілководних водах стародавньої дельти», — зазначають дослідники, аналізуючи обставини катастрофи.

Завдяки детальному аналізу деревини вчені встановили вік судна з точністю до року: дуби для корпусу зрубали між 1370 та 1372 роками. Судячи з відсутності слідів капітального ремонту, корабель затонув майже новим. Особливий інтерес археологів викликали «місячні кільця» — дефекти від сильних морозів. Середньовічні майстри помітили ці вади ще під час будівництва та геніально компенсували їх спеціальними підсилювальними планками.

Аналіз походження матеріалів також розкрив масштаби середньовічної логістики: деревину везли з прибережних районів Литви та поєднували з естонськими дубами. Археологи переконані, що під сучасними парковками Таллінна приховано ще чимало таємниць. Зокрема, поруч уже виявили ще одне, давніше судно, проте його поки вирішили залишити під землею для кращого збереження.

Денис Коротинський
