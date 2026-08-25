У Західній пустелі Єгипту палеонтологи знайшли 14 скам’янілих зубів, які належали п’ятьом вимерлим видам акул. Знахідка допомогла відтворити картину світу, який існував тут понад 70 млн років тому, коли нинішня пустеля була дном теплого тропічного моря.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

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Що знайшли вчені в пустелі Єгипту

Скам’янілості виявили на плато Абу-Тартур приблизно за 640 км на південний захід від Каїра. Разом із видами, знайденими раніше, кількість відомих у цьому районі стародавніх акул зросла щонайменше до семи.

Зуби сильно відрізнялися за формою: одні були довгими й тонкими, інші — широкими та зазубреними, а один мав помітно вигнуту форму. На думку дослідників, це свідчить, що акули полювали на різну здобич і займали окремі місця в харчовому ланцюгу.

Яке море існувало на місці пустелі

У крейдовому періоді, приблизно 145–66 млн років тому, клімат Землі був значно теплішим. Частина території сучасного Єгипту перебувала під водами моря Тетіс, де жили риби, безхребетні, морські рептилії та великі хижаки.

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Дослідники вважають, що в цьому районі діяли потужні висхідні течії, які приносили з глибин воду, багату на поживні речовини. Це сприяло розвитку планктону, а він своєю чергою підтримував велику й різноманітну морську екосистему.

Один вид акул став особливою знахідкою

Серед знайдених решток вчені виділили Scapanorhynchus cf. raphiodon із довгими голкоподібними зубами. Цей вид, імовірно, вперше виявили в Африці, а знайдений екземпляр може бути наймолодшим із відомих у палеонтологічному літописі.

Ще два види — Serratolamna cf. serrata та Squalicorax bassanii — раніше взагалі не знаходили на території Єгипту. Учені вважають, що всі ці знахідки підтверджують існування тут надзвичайно багатої морської екосистеми в пізньому крейдовому періоді.