Вчені з’ясували точну пору року, коли астероїд знищив динозаврів на Землі

Близько 66 мільйонів років тому гігантський астероїд діаметром 10 кілометрів врізався в Землю в районі сучасного півострова Юкатан у Мексиці, утворивши колосальний кратер Чиксулуб. Катастрофа стерла з лиця планети майже три чверті всього живого, включно з непташиними динозаврами. Точний рік події досі залишається таємницею, проте вчені нарешті змогли встановити пору року, коли настав кінець епохи рептилій.

Про це повідомляє наукове видання Science News.

Здійснити відкриття допомогли унікальні рештки риб із родовища Таніс у штаті Північна Дакота (США), де геологічні пласти зафіксували перші хвилини та години після космічного удару. У зябрах загиблих риб палеонтологи знайшли застиглі кульки розплавленого каменю — незаперечний доказ того, що тварини були живими в мить випадання палаючих уламків з атмосфери.

У кістках викопних риб збереглися річні лінії росту, схожі на кільця дерев. Дослідження зовнішніх шарів усіх шести знайдених зразків показало фазу бурхливого розвитку клітин, яка ще не досягла літнього максимуму. Це однозначно вказує на те, що смертоносний удар застав планету навесні — до настання літа в Північній півкулі.

Сезон виявився вирішальним вироком для фауни. Навесні більшість дрібних тварин Північної півкулі вже вибралися зі своїх зимових нір назовні для розмноження і стали абсолютно беззахисними перед катастрофою. Натомість у Південній півкулі тоді стояла осінь: фауна готувалася до зимівлі під землею і мала значно більше шансів пережити перший шквал вогню.

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Падіння 10-кілометрового тіла викинуло в стратосферу сотні мільйонів тонн пилу, сірки та пари. Розпечена завіса заблокувала сонце, перетворивши поверхню Землі на справжню розпечену «жаровню». Невдовзі первинне пекельне тепло змінилося багаторічною крижаною «ядерною зимою»: сажа на роки відрізала світло, рослинність і планктон загинули, а слідом за ними звалився весь харчовий ланцюг — від гігантських травоїдних ящерів до їхніх хижаків.