Потужна сонячна буря, яка накрила Землю в листопаді 2025 року, спричинила значно серйозніші наслідки, ніж вважалося раніше. Вчені виявили масштабні порушення в іоносфері над США, через які похибка GPS у деяких районах перевищувала 10 метрів. Явище такого масштабу на цих широтах дослідники зафіксували вперше.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ScienceAlert.

Супербуря виникла після кількох потужних викидів сонячної речовини, які досягли магнітного поля Землі. Одним із найбільш помітних наслідків стали яскраві полярні сяйва, які можна було побачити на незвично низьких широтах. Однак одночасно буря вплинула на технології, що залежать від супутникових сигналів.

Команда під керівництвом космічного фізика Ендауоке Їзенгау з американської The Aerospace Corporation проаналізувала дані наземних приймачів глобальних навігаційних супутникових систем та камер спостереження за полярними сяйвами. Вчені виявили смугу підвищеної концентрації електронів, яка простягнулася через значну частину іоносфери над Північною Америкою.

Саме через іоносферу проходять сигнали супутникової навігації. Під час геомагнітних бур її структура може ставати неоднорідною, через що радіосигнали спотворюються. У листопаді 2025 року такі порушення охопили величезну територію США — практично від західного до східного узбережжя.

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Раніше подібні сильні коливання супутникових сигналів переважно спостерігали поблизу полюсів та екватора. На середніх широтах їх також фіксували, але лише локально. Цього разу вчені побачили сильні порушення одночасно на величезній території, чого раніше не спостерігали.

У деяких районах горизонтальна похибка GPS перевищила 10 метрів. Навіть відхилення на один-два метри може створити проблеми для технологій, яким потрібне точне позиціонування, зокрема безпілотних автомобілів та сільськогосподарської техніки.

Наскільки серйозними можуть бути економічні наслідки таких бур, показала подія у травні 2024 року. За наведеними оцінками, збої точної навігації тоді могли коштувати американському сільському господарству близько 500 мільйонів доларів. Листопадова буря 2025 року сталася поза основним сільськогосподарським сезоном, тому потенційні збитки були меншими.

«Якби листопадова супербуря почалася під час сільськогосподарського сезону в американському секторі, вона могла б призвести до значних втрат для сільського господарства та транспортної галузі США», — зазначили автори дослідження.

Вчені наголошують, що краще розуміння впливу сонячних бур на іоносферу допоможе точніше прогнозувати подібні явища та зменшувати ризики для GPS та інших систем, які використовують радіосигнали.