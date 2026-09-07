Уряд Великої Британії офіційно рекомендує громадянам підготувати домашні набори для виживання та зробити масштабні запаси провізії. Країна готується до руйнівних штормів і різкого похолодання, які восени та взимку принесе кліматичний феномен Супер Ель-Ніньйо.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Міністерка довкілля, продовольства та сільського господарства Анджела Ігл наголосила на критичній важливості базової автономності під час стихійного лиха.

«Якщо у вас є запас їжі, якого вистачить на певний час до прибуття рятувальних служб, ви опинитеся в набагато кращому становищі, ніж ті, хто його не має», — заявила урядовиця.

Економістка Лондонської школи економіки Елізабет Робінсон радить сформувати щонайменше двотижневий резерв. До базового кошика варто включити макарони, рис, консервовані боби, м’ясо, овочі, фрукти, а також сухе або ультрапастеризоване молоко.

Головною вимогою залишається достатня кількість питної води. В офіційних урядових інструкціях цей продуктовий перелік також доповнюють ліхтариками, павербанками, радіоприймачами, запасом батарейок, аптечкою та засобами гігієни.

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Наслідки Супер Ель-Ніньйо вдарять не лише по інфраструктурі, а й по гаманцях. Експерти вже прогнозують значне зростання цін на каву, чай, какао та імпортні овочі. Через можливе подорожчання кормів для тварин також очікується різкий стрибок вартості м’яса та молочної продукції.