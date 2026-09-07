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Уряд Британії закликав громадян зібрати набори для виживання через Супер Ель-Ніньйо

Автор: Денис Коротинський

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Уряд Великої Британії офіційно рекомендує громадянам підготувати домашні набори для виживання та зробити масштабні запаси провізії. Країна готується до руйнівних штормів і різкого похолодання, які восени та взимку принесе кліматичний феномен Супер Ель-Ніньйо.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Міністерка довкілля, продовольства та сільського господарства Анджела Ігл наголосила на критичній важливості базової автономності під час стихійного лиха.

«Якщо у вас є запас їжі, якого вистачить на певний час до прибуття рятувальних служб, ви опинитеся в набагато кращому становищі, ніж ті, хто його не має», — заявила урядовиця.

Економістка Лондонської школи економіки Елізабет Робінсон радить сформувати щонайменше двотижневий резерв. До базового кошика варто включити макарони, рис, консервовані боби, м’ясо, овочі, фрукти, а також сухе або ультрапастеризоване молоко.

Головною вимогою залишається достатня кількість питної води. В офіційних урядових інструкціях цей продуктовий перелік також доповнюють ліхтариками, павербанками, радіоприймачами, запасом батарейок, аптечкою та засобами гігієни.

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Наслідки Супер Ель-Ніньйо вдарять не лише по інфраструктурі, а й по гаманцях. Експерти вже прогнозують значне зростання цін на каву, чай, какао та імпортні овочі. Через можливе подорожчання кормів для тварин також очікується різкий стрибок вартості м’яса та молочної продукції.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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