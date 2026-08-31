Китайські вчені зафіксували незвичайну поведінку глибоководної риби Scalicus engyceros. Вона здатна пересуватися морським дном боком, наче краб, а також «ходити» задом наперед. За словами дослідників, такого способу руху раніше не спостерігали в інших рибах.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ScienceAlert.

Scalicus engyceros належить до родини Peristediidae — так званих панцирних морських півнів. Цей вид відомий науці ще з 1872 року, і дослідники вже знали про його здатність «ходити» дном. Однак нові відеозаписи з Південнокитайського моря показали, що можливості цієї риби значно ширші.

Для пересування вона використовує товсті та жорсткі промені плавців. Завдяки їм риба може рухатися боком, задкувати, а в разі небезпеки — різко відштовхуватися від дна і здійснювати своєрідний стрибок.

«Ці ходячі риби мають значно більше незвичайних поведінкових та еволюційних пристосувань, ніж вважалося раніше», — заявив морський біолог з Університету Сунь Ятсена Хань Тянь.

Учені спостерігали за рибами безпосередньо в їхньому природному середовищі за допомогою пілотованого глибоководного апарата Shenhaiyongshi та дистанційно керованого Haiqin. Загалом дослідники вивчали три види панцирних морських півнів на глибині від 350 до 500 метрів.

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За оцінкою науковців, ці три види мали спільного предка приблизно 60–70 мільйонів років тому. За цей час вони отримали низку пристосувань, які допомагають виживати в холодному, темному середовищі під величезним тиском води.

Тіло Scalicus engyceros вкрите кістковими пластинами. На морді риби також є розгалужені вусики, схожі на маленькі граблі. Вони допомагають досліджувати дно, знаходити їжу та помічати перешкоди. Під час спостережень риба проводила ними по ґрунту та торкалася каміння.

Ще одна цікава особливість стосується зору. Коли дослідницький апарат наближався до Scalicus engyceros, риба спочатку майже не реагувала на нього. Однак одне її око відреагувало на промінь світла, після чого тварина попливла геть. Учені припускають, що вид усе ще може зберігати здатність бачити світло або час від часу підніматися у менш темні шари океану.

Дослідники вважають, що спостереження за глибоководними тваринами безпосередньо в природному середовищі допоможе краще зрозуміти їхню еволюцію. Розвиток підводних апаратів також може відкрити чимало видів і форм поведінки, яких люди досі ніколи не бачили.