У США оприлюднили чергову добірку розсекречених матеріалів про невідомі аномальні явища. Серед них — повідомлення про величезний трикутний об’єкт над американською військовою базою в Афганістані та загадкову металеву сферу, яка нібито впала в Бразилії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

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Що бачили над військовою базою в Афганістані

Один із найбільш незвичайних випадків стосується Баграмської авіабази. За даними документів, у 2002 році пілот разом із колегою спостерігав за нічним небом, коли частина зірок раптово почала зникати з поля зору. Очевидець стверджував, що над ними пройшов величезний об’єкт у формі рівностороннього трикутника.

За його оцінкою, ширина об’єкта могла сягати близько 150 метрів. Він рухався безшумно, без видимих вогнів і з приблизно постійною швидкістю близько 278 кілометрів на годину.

Загадкова сфера з Бразилії

В іншому документі описується історія 1963 року з Ріо-де-Жанейро. Свідки нібито повідомляли про падіння великої металевої сфери, після якого утворилася яма завглибшки близько чотирьох метрів. У старих повідомленнях також ішлося про вікна на корпусі та нібито людське тіло всередині об’єкта.

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Однак у документах ФБР містяться лише свідчення очевидців і згадки у пресі. Жодних підтверджених урядових висновків про інопланетне походження цих об’єктів немає. Американська влада заявила, що публікація матеріалів має зробити інформацію про невідомі аномальні явища більш відкритою для суспільства.

Нові файли стали вже п’ятою добіркою документів на цю тему. Водночас сам факт їхнього розсекречення не означає, що описані в них історії були перевірені або підтверджені як свідчення існування позаземних технологій.