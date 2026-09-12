Путін пригрозив Європі війною у разі введення військ в Україну

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що можливе введення європейських військ в Україну означатиме пряму війну з Росією. Водночас він цинічно заперечив наявність будь-якої загрози для європейських країн із боку Москви.

Про це повідомляють ЗМІ.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: У Кремлі відреагували на інцидент із дроном біля літака Зеленського в Молдові

Виступаючи на діловому форумі БРІКС у Нью-Делі, очільник Кремля звинуватив європейські держави у спробах переглянути підсумки Другої світової війни та натякнув на небезпеку ескалації.

«Зараз вони говорять про те, що думають про те, як би ввести війська на територію України. Це означає війну з Росією», — заявив Путін.

Одразу після погроз диктатор почав переконувати, що Росія нібито ніколи не загрожувала європейцям, а всі застереження щодо агресії Москви назвав вигадкою.

«Та немає такої загрози й не було ніколи. Ми не погрожуємо, не збираємося погрожувати європейським країнам. З якого дива? Ніхто навіть не замислюється про те, що в нас немає підстав для якогось конфлікту з Європою», — стверджує глава Кремля.

Путін також заявив, що геополітичні зміни після розпаду СРСР відбувалися за згодою РФ, а будь-які сучасні ініціативи, які не відповідають інтересам Москви, нібито порушують міжнародне право.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Останніми місяцями в Європі дедалі частіше висловлюють побоювання, що РФ може напасти на країни східного флангу НАТО, зокрема Балтію. Можливість направлення військового контингенту обговорювали на початку року, коли Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про розміщення європейських миротворців після укладення мирного договору між Києвом і Москвою.