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Президент Казахстану звернувся до Путіна: закликав припинити війну

Автор: Гончаренко Людмила

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним публічно запропонував заморозити війну в Україні та повернутися до переговорного процесу. За його словами, такий варіант може стати основою для подальшого мирного врегулювання.

Про це повідомляє The Sun.

Що запропонував Токаєв

Під час форуму міжрегіонального співробітництва в російському Омську президент Казахстану заявив, що «можливо, настав час заморозити цей конфлікт і повернутися до формули “Стамбул 2.0″», маючи на увазі переговори між Україною та Росією.

Токаєв також зазначив, що отримує «багато сигналів» від Європи та США щодо війни. На його думку, після припинення бойових дій сторони могли б перейти до подальших переговорів за міжнародних гарантій.

«Шкода, що гинуть молоді люди. Це генофонд братніх народів — Росії та України», — сказав президент Казахстану.

Як відреагував Путін

Публічної відповіді на цю пропозицію Володимир Путін не дав.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що припинення вогню було б кращим за багаторічне продовження війни, якщо воно дозволить зберегти життя людей. За його словами, Україна не відмовляється від своєї мети, але пріоритетом залишаються людські життя.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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