Під час годинної телефонної розмови 8 вересня Володимир Путін, імовірно, намагався переконати Дональда Трампа у своєму викривленому баченні ситуації на фронті.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Приводом для таких висновків стала заява помічника російського президента Юрія Ушакова. Він стверджував, що очільник Кремля нібито надав США «об’єктивний» аналіз подій в Україні та запропонував швидкі шляхи врегулювання конфлікту.

Натомість американські аналітики підкреслюють, що реальна картина для Путіна прихована за неправдивими доповідями його ж командування.

«Розуміння Путіним перебігу війни, насправді, серйозно спотворене систематичною брехнею російського військового керівництва, яка заохочує Путіна до наполягання на своїх максималістських вимогах», – зазначають в ISW.

Експерти наголошують, що Москва свідомо перебільшує власні успіхи на полі бою задля інформаційних маніпуляцій та тиску на партнерів Києва.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

«Путін регулярно робить абсурдні й перебільшені заяви про просування російських військ на полі бою, щоб створити наратив про безперервний і неминучий військовий успіх Росії. Ймовірно, Путін використав телефонну розмову з Трампом, щоб представити своє спотворене бачення ситуації на лінії фронту, намагаючись переконати Трампа, що США повинні змусити Україну поступитися вимогам Росії нібито до того, як ситуація на полі бою для України погіршиться», – додають аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW констатують, що Росія й надалі вимагає фактичної капітуляції України. Переговорна позиція Москви не змінилася з листопада 2025 року, коли Вашингтон запропонував вигідний для РФ 28-пунктний мирний план, попри очевидні зміни на фронті на користь ЗСУ.

У Кремлі вже встигли назвати бесіду Путіна і Трампа “позитивною”. Американська сторона наразі утримується від офіційних коментарів. Зазначимо, що дзвінок відбувся невдовзі після візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва та Москви 5–6 вересня.