Понад 50 держав світу виступили зі спільною заявою, в якій закликали Росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та повернутися за стіл переговорів для встановлення справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Укрінформ.

Документ перед засіданням Ради Безпеки ООН зачитав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. У зверненні наголошується, що незаконне повномасштабне вторгнення триває вже чотири з половиною роки, що є прямим порушенням Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.

Партнери нагадали про колосальні людські втрати внаслідок збройної агресії РФ: від початку великої війни вбито або поранено щонайменше 68 тисяч українських цивільних, серед яких майже 4 тисячі дітей.

«Лише минулого місяця було зафіксовано найбільшу кількість убитих і поранених цивільних за один місяць із березня 2022 року: загинули щонайменше 437 українських цивільних», — зазначено в заяві.

Міжнародна спільнота підкреслила непохитність намірів притягнути винних до відповідальності за всі воєнні злочини, а також звернула увагу на загрози для європейського повітряного простору через інциденти з дронами та небезпеку для світової продовольчої безпеки через удари РФ по чорноморських портах.

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«Ця безглузда війна та величезні людські страждання, яких вона завдає, можуть бути припинені негайно. Росії просто потрібно погодитися на безумовне припинення вогню, до якого Україна та міжнародна спільнота закликають уже понад півтора року», — йдеться в документі.

Спільне комюніке підтримали всі держави-члени Європейського Союзу, а також Велика Британія, США, Канада, Японія, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія, Грузія та низка країн Латинської Америки, вкотре підтвердивши непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.