Польща готується до війни: влада розробляє новий особливий режим

Польща працює над запровадженням нового правового режиму — стану повної готовності держави до війни, який має діяти ще до офіційного введення воєнного стану. Ініціатива покликана пришвидшити підготовку армії, транспортної системи та критичної інфраструктури у разі різкого зростання загрози.

Про це повідомляє Defence24.

За словами радника міністра національної оборони Польщі Мачея Самсоновича, новий механізм має ліквідувати прогалину між мирним часом і формальним запровадженням воєнного стану.

«Ми також працюємо над цим. Не хочу вдаватися в деталі. Це називається “стан повної готовності держави до війни”», — сказав Самсонович.

Наразі законопроєкт перебуває на стадії внутрішнього опрацювання. Після завершення погоджень польська влада планує представити його громадськості.

Що передбачає новий режим

Новий правовий статус дозволить заздалегідь запускати процедури, необхідні для перекидання військ, підготовки транспортної інфраструктури та прийому союзних сил НАТО без необхідності чекати офіційного оголошення воєнного стану.

Паралельно Міністерство оборони Польщі працює над окремим законом щодо розвитку оборонної інфраструктури, військової мобільності та організації руху військових колон.

Зокрема, Збройні сили Польщі можуть отримати ширші повноваження для координації військових перевезень у разі різкого погіршення безпекової ситуації.

Ставка на швидкість і НАТО

Заплановані зміни також мають прискорити будівництво стратегічних об’єктів — автомобільних доріг, залізниць, портів, аеропортів, паливних баз, трубопроводів і логістичних центрів, необхідних для оперативного прийому військ НАТО.

За словами Самсоновича, чинні адміністративні процедури є надто повільними для умов потенційної воєнної загрози.

Крім того, нові правила узгоджуватимуться з європейською ініціативою розвитку військової мобільності, яку неофіційно називають «військовим Шенгеном». Польща розраховує використати фінансування ЄС для модернізації транспортної інфраструктури, що має як цивільне, так і оборонне значення.

Основна мета — забезпечити максимально швидке перекидання союзних військ, техніки, пального та інших ресурсів у разі виникнення загрози на східному фланзі НАТО.