Президент США Дональд Трамп міг відправити директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, щоб домогтися від Росії тиску на Іран і допомоги з розблокуванням Ормузької протоки. Вашингтон також зацікавлений у скороченні російської військової та економічної підтримки Тегерана.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Politico.

За даними журналістів, під час несподіваного візиту Реткліфф закликав Кремль скоротити підтримку Ірану. Зокрема, йшлося про припинення передачі Тегерану озброєнь та оборонних технологій.

Аналітикиня Council on Foreign Relations Ліана Фікс зазначила, що Росія також надавала Ірану супутникові знімки, які допомагали під час наведення на американські цілі. Окремим напрямом співпраці Москви й Тегерана вона назвала «екосистему тіньових флотів», яку країни використовують для обходу нафтових санкцій.

На думку Фікс, одним із конкретних завдань Реткліффа могло бути прохання до російської сторони вплинути на Іран, щоб той відкрив Ормузьку протоку. США прагнуть посилити ізоляцію іранського режиму та змусити його погодитися на ядерну угоду.

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Водночас аналітикиня не очікує, що Москва тиснутиме на свого союзника без зустрічних вимог. Росія може захотіти отримати щось від США натомість, а альтернативою для Вашингтона може стати погроза новими санкціями.

Однак складнішим фактором для американської адміністрації Фікс називає Китай. Пекін закуповує значну частину іранської нафти та не зацікавлений у підтримці американської кампанії проти Тегерана. За її словами, у Вашингтоні водночас не демонструють готовності йти на серйозну ескалацію відносин із КНР.

Фікс також не вважає, що директора ЦРУ відправили до Москви виключно через побоювання щодо можливої російської ескалації в Європі. На її думку, іранське питання було важливою частиною переговорів, тоді як російську гібридну активність проти Європи адміністрація Трампа розглядає як менш пріоритетну проблему.