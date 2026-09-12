У Демократичній Республіці Конго триває наймасштабніша в історії країни епідемія Еболи. Кількість підтверджених випадків захворювання вже перевищила 7 тисяч, з яких понад 3 тисячі стали летальними.

Про це свідчать офіційні дані влади країни та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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Згідно з останнім звітом уряду в Кіншасі, наразі зафіксовано 7022 випадки захворювання у семи з 25 провінцій ДРК. Внаслідок інфекції померли 3398 осіб. За даними ВООЗ, понад 80% усіх заражень припадає на північно-східну провінцію Ітурі.

Ця хвиля епідемії, спровокована штамом Бундібуджо (Bundibugyo), визнана найбільшою за весь час спостережень у Конго. Для порівняння, під час попередньої великої епідемії у 2018–2020 роках було зафіксовано 3381 випадок інфікування та 2299 смертей.

Медична ситуація залишається вкрай складною, оскільки на сьогодні не існує схвалених вакцин чи специфічних препаратів для лікування саме цього варіанту вірусу. У ВООЗ наголошують, що боротьбі з поширенням хвороби на нові території заважає гострий дефіцит кваліфікованого персоналу, нестача фінансування та недостатня кількість гуманітарних організацій на місцях.

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Вірус Ебола викликає важку геморагічну лихоманку, яка за короткий час може призвести до летального наслідку. Від моменту першого виявлення вірусу у 1976 році хвороба забрала життя понад 15 тисяч людей на Африканському континенті.