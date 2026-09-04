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«Тепловий купол» накриє Європу: у яких країнах стовпчики термометрів підскочать до +44°

Автор: Аліна Павленко

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На початку вересня до південної частини Європи повертається сильна спека. В окремих країнах температура підніметься вище +40°, а в Іспанії та Португалії очікують до +44°.

Про це повідомляє Severe Weather.

Причиною аномалії стане «тепловий купол» — область високого тиску, яка утримує розпечене повітря біля землі. Одночасно до Європи зайдуть гарячі повітряні маси з Північної Африки. Найсильніше це відчують Іспанія, Португалія, Франція, Італія та Балкани. Там температура буде на 10–14 градусів вищою за звичну норму.

В Іспанії та Португалії прогнозують від +40° до +44°. На півдні Франції буде близько +40°, а в центрі країни — до +35°. В Італії, Греції та на Балканах пік припаде на вихідні, коли повітря прогріється до +38…+41°.

Ситуацію ускладнять теплі ночі: у містах навіть після заходу сонця буде +22…+25°, тому організм не встигатиме відпочити від денної спеки. Також зростає ризик лісових пожеж і навантаження на енергосистеми через постійно увімкнені кондиціонери.

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Похолодання прийде в середині наступного тижня. Антициклон відійде на схід, а з Атлантики прийдуть довгоочікувані дощі, грози та прохолодне повітря.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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