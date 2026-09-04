На початку вересня до південної частини Європи повертається сильна спека. В окремих країнах температура підніметься вище +40°, а в Іспанії та Португалії очікують до +44°.

Про це повідомляє Severe Weather.

Причиною аномалії стане «тепловий купол» — область високого тиску, яка утримує розпечене повітря біля землі. Одночасно до Європи зайдуть гарячі повітряні маси з Північної Африки. Найсильніше це відчують Іспанія, Португалія, Франція, Італія та Балкани. Там температура буде на 10–14 градусів вищою за звичну норму.

В Іспанії та Португалії прогнозують від +40° до +44°. На півдні Франції буде близько +40°, а в центрі країни — до +35°. В Італії, Греції та на Балканах пік припаде на вихідні, коли повітря прогріється до +38…+41°.

Ситуацію ускладнять теплі ночі: у містах навіть після заходу сонця буде +22…+25°, тому організм не встигатиме відпочити від денної спеки. Також зростає ризик лісових пожеж і навантаження на енергосистеми через постійно увімкнені кондиціонери.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Похолодання прийде в середині наступного тижня. Антициклон відійде на схід, а з Атлантики прийдуть довгоочікувані дощі, грози та прохолодне повітря.