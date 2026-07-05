Археологи під час розкопок у стародавньому місті Гераклея-Синтика на південному заході Болгарії виявили надзвичайно рідкісний римський хірургічний інструмент, який використовували для видалення каменів із сечового міхура. Знахідка датується III століттям нашої ери й уже названа однією з найважливіших у своєму роді.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Heritage Daily.

У світі відомо лише два такі інструменти

Бронзовий інструмент знайшли в приміщенні, що примикає до храму Геркулеса. Його оздоблена ручка з рельєфними кільцями збереглася майже без пошкоджень, хоча зігнуті кінці з подвійним гачком були втрачені.

Керівниця археологічної експедиції професорка Людмила Вагалінська повідомила, що це лише другий відомий екземпляр такого інструмента у світі. Єдиний аналогічний артефакт раніше був знайдений в Італії.

Давні лікарі проводили складні операції

Інструмент, відомий як літулкос, входив до спеціалізованого хірургічного набору для проведення літотомії — складної операції з видалення каменів із сечового міхура. Це відкриття свідчить, що в Гераклеї-Синтиці працювали висококваліфіковані лікарі.

Дослідники зазначають, що техніку такої операції ще у III столітті до нашої ери розробив грецький лікар Аммоній Александрійський, який отримав прізвисько «Каменеріз» завдяки своїм медичним досягненням.

Археологи продовжують дослідження

Оскільки інструмент знайшли поруч із храмом Геркулеса, вчені припускають, що в цьому місці могли лікувати паломників, які приходили сюди в пошуках божественного зцілення. Водночас археологи наголошують, що для підтвердження цієї версії необхідні додаткові дослідження.

Розкопки на території давнього міста тривають. Наразі команда із семи археологів і 34 робітників досліджує територію навколо храму. Для видалення річкових відкладень використовують важку техніку, після чого всі роботи виконуються вручну.