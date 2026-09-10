Дослідники за допомогою нової комп’ютерної симуляції з’ясували, що Місяць міг сформуватися цілком лише за п’ять годин після зіткнення молодої Землі з планетою Тейя. Неочікувана швидкість цього процесу викликала масові обговорення в мережі та порівняння з біблійною історією створення світу.

Про це повідомляє The Astrophysical Journal Letters.

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Близько 4,5 мільярда років тому Земля зазнала удару від Тейї — космічного тіла розміром із Марс. Довгий час науковці вважали, що після зіткнення розплавлена порода та уламки вийшли на орбіту, де супутник формувався поступово.

У новій моделі вчені врахували фактори, які раніше ігнорувалися: міцність порід і металу всередині планет, а також їхню внутрішню температуру. Коли ці реалістичні показники додали до симуляції, один зі сценаріїв показав появу повністю сформованого супутника на орбіті за лічені години.

«Коли ми використали ті самі параметри, що й в оригінальному моделюванні зіткнення, аж до однакових температурних структур всередині обох тіл, приблизно за п’ять годин з’явився неушкоджений Місяць», — розповіла провідна дослідниця, докторка Адін Дентон.

Такі короткі терміни викликали резонанс серед вірян. Користувачі соцмереж почали порівнювати результати з Книгою Буття, де йдеться про створення Богом «меншого світила» для керування ніччю на четвертий день творіння. Частина коментаторів сприйняла дослідження як наукове підтвердження Святого Письма.

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Водночас самі науковці наголошують, що не мали на меті перевіряти біблійні тексти. Комп’ютерна модель демонструє лише один із можливих наслідків стародавнього зіткнення.