У Польщі знайшли надзвичайно рідкісний бурштин із комахою родини Diopsidae, яка жила близько 42–45 млн років тому. За словами науковців, у світі відомо лише вісім подібних знахідок.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на TVP Kraków.

Зразок передали для дослідження професору Веславу Кжемінському з Інституту систематики та еволюції тварин Польської академії наук у Кракові.

«Бурштин — це дивовижна капсула часу. Комаха яка потрапила в нього понад 40 мільйонів років тому, збереглася у дуже доброму стані. Вона тривимірна, і ми можемо порівнювати її із сучасними», — пояснив науковець.

Як вдалося знайти рідкісну комаху в бурштині

Унікальний зразок виявив учитель Роберт Фаллашек, який багато років захоплюється пошуком включень у бурштині. Він придбав жменю необробленого бурштину на одному з прилавків у польському селищі Стегна, а після шліфування помітив незвичайну комаху.

«Я побачив, що це щось інше, виняткове, ймовірно, представник родини Diopsidae», — розповів він.

Професор Кжемінський підтвердив, що всередині міститься кількаміліметрова комаха саме цієї родини.

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Чим особлива знайдена комаха

Представники Diopsidae мають дуже незвичайну будову голови — їхні очі розташовані на довгих бічних виростах, які нагадують стебла. Така особливість вкрай рідко зустрічається серед двокрилих.

Виявлений вид уже вимер, однак його сучасні родичі живуть переважно в тропічних районах Південно-Східної Азії та Африки.

Що знахідка розповідає про Європу мільйони років тому

За словами Кжемінського, бурштин підтверджує, що 42–45 млн років тому клімат у Європі був значно теплішим, а великі території вкривали тропічні ліси.

Зразок залишиться у колекції Польської академії наук. Дослідники сподіваються, що він допоможе краще вивчити еволюцію Diopsidae та кліматичні умови Європи в еоцені.