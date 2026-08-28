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Сліди Атлантиди на дні океану: ексадмірал ВМС США заявив про сенсаційну знахідку

Автор: Денис Коротинський

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Легендарне втрачене місто Атлантида може ховатися під товщею вод Атлантичного океану у засекреченій наразі зоні, рельєф якої дивовижно точно збігається зі стародавніми описами філософа Платона.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву відставного контр-адмірала ВМС США та ексочільника Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Тіма Галлодета в подкасті American Alchemy.

За словами колишнього військового океанографа, група дослідників отримала у розпорядження ексклюзивні високоточні батиметричні карти морського дна. Виявлені підводні структури та параметри каналів вражають схожістю з описом міфічної острівної імперії, викладеним у працях Платона понад 2000 років тому.

«Ми віримо, що знайшли цей регіон в Атлантиці. У нас є власні батиметричні дані дуже високої роздільної здатності. Там є безліч деталей, які точно відповідають тому, як це описував Платон», — заявив Тім Галлодет.

Проєкт ініціював лікар невідкладної допомоги, який понад десять років аналізував геологічні та історичні відомості. До розробки також залучили фізика Макса Дерахшані, який за допомогою спеціального алгоритму 3D-аналізу рельєфу намагається відрізнити природні утворення від рукотворних архітектурних залишків.

Точні координати об’єкта тримають у суворій таємниці через угоду про нерозголошення, проте інтерес до фінансування та проведення глибоководної місії за допомогою підводних апаратів уже висловив відомий океанський дослідник Віктор Весково.

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«Ми показали йому презентацію щодо Атлантиди, і він відповів: “Добре, я в ділі”», — розповів Галлодет.

Серед імовірних районів розташування експерти найчастіше називають Азорське плато, розташоване на стику трьох тектонічних плит, де масштабні землетруси та коливання рівня світового океану після льодовикового періоду могли швидко занурити суходіл під воду.

Наукова спільнота традиційно вважає історію Платона вигаданою алегорією, однак підготовка нової підводної експедиції здатна перевірити реальність існування легендарної цивілізації безпосередньо на океанському дні.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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