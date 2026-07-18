Міжнародна команда геологів і фізиків з’ясувала, з якого саме космічного тіла складався гігантський метеорит, що 66 мільйонів років тому врізався в Землю та призвів до загибелі близько 75% усіх живих організмів, включно з динозаврами.

Про це повідомляє Science Advances.

Як вченим вдалося визначити походження метеорита

У дослідженні взяли участь науковці з Канади, Франції, Бельгії та Австрії. Для аналізу вони використали сучасний метод високоточного дослідження ізотопів нікелю. Зразки для роботи збирали з тонкого шару глини, який утворився одразу після падіння астероїда та зберігся в різних куточках світу.

За словами професора Філіпа Клейса, завдання було надзвичайно складним, адже під час удару космічне тіло майже повністю випарувалося через колосальні температури. У геологічних відкладах залишилася лише незначна частина його речовини, яку й вдалося дослідити.

Аналіз показав, що астероїд належав до надзвичайно рідкісної групи вуглецевих хондритів типу Орнан. Такі космічні тіла містять дуже мало летких елементів, зокрема води, вуглецю, цинку та сірки.

Чому відкриття змінює уявлення про загибель динозаврів

Раніше дослідники припускали, що глобальне похолодання після падіння астероїда було спричинене великою кількістю сірки, яка містилася в самому метеориті. Однак нові результати свідчать, що вирішальну роль відіграли величезні обсяги пилу та уламків земної породи, які вибух підняв високо в атмосферу.

Такі частинки надовго перекрили доступ сонячного світла, що спричинило різке похолодання та масштабне вимирання живих організмів.

Вчені також зазначають, що вуглецеві хондрити є одними з найдавніших матеріалів Сонячної системи. На Землі вони становлять лише близько 5% усіх знайдених метеоритів, а різновид Орнан трапляється ще рідше.

На думку дослідників, астероїд міг прилетіти з віддалених районів Сонячної системи або із зовнішньої частини головного поясу астероїдів поблизу Юпітера.

За оцінками науковців, діаметр космічного тіла становив 10–15 кілометрів, а швидкість його зіткнення із Землею сягала 64 тисяч кілометрів на годину. Удар утворив гігантський кратер Чиксулуб, який сьогодні розташований під півостровом Юкатан у Мексиці та частково прихований водами Мексиканської затоки.