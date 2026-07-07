Астероїд 2016 HO3 (Kamoʻoalewa), який вважається одним із найстабільніших квазісупутників Землі, вперше сфотографували зблизька. Знімок передав китайський космічний зонд Tianwen-2, який зараз досліджує цей рідкісний космічний об’єкт.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Перший детальний знімок астероїда

На оприлюдненому зображенні видно сіру кам’янисту поверхню астероїда з нерівними краями на тлі відкритого космосу. За оцінками астрономів, його діаметр становить від 40 до 100 метрів.

Хоча Kamoʻoalewa не є справжнім супутником Землі, він рухається навколо Сонця майже синхронно з нашою планетою, через що створюється враження, ніби астероїд постійно «танцює» поруч із Землею.

Місія Tianwen-2 дослідить астероїд

Китайський зонд Tianwen-2 стартував 29 травня 2025 року. Після подорожі довжиною близько 1 мільярда кілометрів апарат наблизився до астероїда на відстань лише 20 кілометрів та розпочав наукові спостереження.

Під час місії вчені планують не лише детально дослідити поверхню об’єкта, а й зібрати зразки породи та доставити їх на Землю. Після цього космічний апарат вирушить до комети 311P, розташованої в головному поясі астероїдів.

Чому цей астероїд викликає такий інтерес

На сьогодні астрономам відомо лише сім квазісупутників Землі, і Kamoʻoalewa вважається одним із найцікавіших серед них. Деякі попередні дослідження припускають, що він може бути уламком Місяця, який утворився після давнього космічного зіткнення.

Науковці сподіваються, що аналіз зразків допоможе остаточно з’ясувати походження цього незвичайного астероїда та краще зрозуміти історію формування квазісупутників нашої планети.