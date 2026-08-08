У французькій Бретані археологи дослідили давні земляні кургани віком понад 6000 років і з’ясували, що всередині вони приховують складні кам’яні конструкції. Ці споруди з’явилися задовго до Стоунхенджа та єгипетських пірамід.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження, опубліковане в Archaeological Prospection.
Що вчені знайшли всередині курганів
Дослідження проводили на неолітичному некрополі Коебі у французькій комуні Тредіон. Місцеві насипи мають видовжену форму, сягають 50–80 метрів у довжину та до двох метрів у висоту.
Щоб не пошкоджувати пам’ятки розкопками, археологи використали електрорезистивне картування. Метод дозволяє визначати, які матеріали приховані під землею, за різницею в їхній електропровідності. У центральних частинах кількох курганів прилади зафіксували великі зони підвищеного опору, що вказує на скупчення масивних кам’яних блоків.
Раніше під час розкопок одного з сусідніх курганів археологи вже знаходили два грубо оброблені менгіри з виразними людиноподібними рисами.
Навіщо давні люди ховали кам’яні статуї
Науковці припускають, що кам’яні стели навмисно розміщували всередині насипів як частину ритуального комплексу. Такі пам’ятки могли бути пов’язані з культом предків та відігравати важливу роль у формуванні соціальної ідентичності перших осілих громад Європи.
Дослідники також пов’язують ці споруди з так званими курганами типу Пасси, які знаходили в інших регіонах Франції. Це свідчить, що мешканці Бретані були частиною ширшої культурної традиції середнього неоліту.
Водночас геофізичне сканування показало і сліди сучасних пошкоджень. Один із курганів частково зруйнувала лісова дорога, прокладена наприкінці минулого століття. Наступним етапом стане створення детальніших 3D-моделей підземних конструкцій за допомогою електрорезистивної томографії.