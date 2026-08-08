Співпраця Росії та Північної Кореї вже не обмежується постачанням снарядів, ракет та іншого озброєння. Москва і Пхеньян формують довгостроковий військово-політичний союз, який у перспективі може становити загрозу не лише для України, а й для інших країн.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на колонку генерала армії України, колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа для 24 Каналу.

Що КНДР отримує від війни проти України

За оцінкою Маломужа, війна стала для Північної Кореї можливістю перевірити власне озброєння в реальних бойових умовах. Пхеньян отримує досвід застосування ракет, підготовки військових та використання сучасних тактичних рішень.

Росія натомість отримує боєприпаси, ракети, техніку та людський ресурс, що дозволяє їй довше підтримувати високу інтенсивність війни.

Саме взаємність такої співпраці експерт вважає головною загрозою. КНДР допомагає Москві зараз, але в майбутньому Росія може відповісти передачею Пхеньяну військових технологій та іншою підтримкою.

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Наслідки можуть вийти далеко за межі України

Маломуж наголошує, що стратегічні інтереси КНДР зосереджені насамперед на Корейському півострові, протистоянні з Південною Кореєю, тиску на Японію та відносинах зі США.

Отримані під час війни проти України технології та бойовий досвід у перспективі можуть бути використані саме в цьому регіоні.

На думку генерала, Україна фактично стала полігоном, де Росія та КНДР випробовують озброєння, тактичні рішення та механізми військової взаємодії.

Водночас Москва намагається сформувати навколо себе коло держав, здатних надавати їй не лише політичну, а й безпосередню військову підтримку.

Маломуж вважає, що світові варто сприймати зближення Москви та Пхеньяна як довгострокову зміну системи безпеки. Україна першою зіткнулася з її наслідками, однак у майбутньому вони можуть проявитися і в інших регіонах світу.