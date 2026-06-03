У ніч проти 2 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, використавши 73 ракети та 656 безпілотників. Аналітики переконані, що атака мала на меті скористатися дефіцитом ракет для систем Patriot та відвернути увагу від провалів армії РФ на фронті.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Виправдання Кремля та терор цивільних

Напередодні атаки Володимир Путін заявив, що український удар по центру передових безпілотних технологій «Рубікон» в окупованому Старобільську 21–22 травня нібито прийшовся по цивільному об’єкту. Міноборони РФ спробувало подати масований обстріл 1–2 червня як «відповідь» на цю подію та опублікувало перелік нібито уражених військових цілей.

Аналітики ISW наголошують, що російські заяви є лише спробою приховати запланований характер терору. Про справжні наміри максимального знищення інфраструктури та вбивства мирних жителів свідчить застосування касетних боєприпасів та цинічні повторні удари по місцях роботи рятувальників.

Тактика виснаження ППО

Під час нічної атаки ворог активно застосовував балістичне озброєння на тлі інформації про нестачу ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Моніторингові ресурси проаналізували маршрути та констатували зміну тактики окупантів:

Загалом було запущено 73 ракети різних типів.

У повітряному просторі фіксувалося 656 російських безпілотників.

Дрони використовувалися переважно як засіб відвертання уваги та перевантаження систем протиповітряної оборони.

Спроба приховати власну слабкість

В Інституті вивчення війни розглядають цю ескалацію як спробу Кремля оговтатися після принизливої ситуації навколо 9 травня. Тоді Путін був змушений просити Україну утриматися від далекобійних ударів під час святкування Дня перемоги у Москві, що продемонструвало нездатність Росії захистити свій глибокий тил. Масовані удари по Києву мають на меті послабити готовність українців до боротьби та замаскувати вразливість російської столиці.