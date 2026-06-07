Здоров'я

Ранковий інфаркт: кардіолог розкрив смертельні звички, які вбивають серце

Автор: Аліна Павленко

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У перші години після пробудження серцево-судинна система людини працює на межі своїх можливостей через природний сплеск кортизолу та різке підвищення артеріального тиску. Саме на цей ранковий час традиційно припадає максимальний пік серцевих нападів та критичних збоїв у роботі організму.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на спеціальний матеріал американського видання CNBC, де зібрані поради та застереження досвідченого лікаря-кардіолога Санджая Бходжраджа.

Спираючись на свою двадцятирічну медичну практику, фахівець склав чіткий перелік речей, які категорично заборонено робити до дев’ятої ранку. Насамперед це стосується популярних солодких кавових напоїв та свіжої випічки на порожній шлунок. Звичайний великий лате може містити до 50 грамів цукру, що разом із рафінованими вуглеводами з круасанів викликає миттєвий викид інсуліну та екстремальний метаболічний стрес для вразливих судин.

Також до чорного списку лікаря потрапили енергетичні напої та щоденне вживання переробленого м’яса. Річ у тім, що ковбаси чи бекон містять величезну кількість натрію та небезпечних нітратів. А ранкові енергетики просто перевантажують серце зайвим кофеїном, екстремально підвищуючи пульс та провокуючи аритмію, коли тіло ще навіть не прокинулося.

Окремою великою помилкою кардіолог називає ситуацію, коли людина взагалі пропускає сніданок, замінюючи його кавою натщесерце. Через такий підхід та постійний поспіх у справах нервова система критично перевантажується вже до десятої ранку, а рівень цукру починає неконтрольовано стрибати.

«З віком організм стає менш терпимим до таких перепадів. Ранковий ритуал, що включає склянку води, збалансований сніданок і кілька хвилин для себе, щоб плавно розпочати день, допоможе вашій системі функціонувати так, як це задумано природою», — наголошує Санджай Бходжрадж.

Сам фахівець щоранку обирає ситну їжу з високим вмістом білка та клітковини, віддаючи перевагу яйцям і свіжим фруктам. Особливу увагу він радить звертати на спокійний психологічний стан, адже метушня буквально руйнує серцевий м’яз.

«Метушливий, хаотичний ранок змінює фізіологію. Навіть п’ять хвилин уповільненого дихання, вихід на вулицю під сонячне світло, розтяжка або коротка прогулянка можуть допомогти вашому організму плавніше перейти до нового дня», — підсумував кардіолог.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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