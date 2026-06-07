У перші години після пробудження серцево-судинна система людини працює на межі своїх можливостей через природний сплеск кортизолу та різке підвищення артеріального тиску. Саме на цей ранковий час традиційно припадає максимальний пік серцевих нападів та критичних збоїв у роботі організму.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на спеціальний матеріал американського видання CNBC, де зібрані поради та застереження досвідченого лікаря-кардіолога Санджая Бходжраджа.

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Спираючись на свою двадцятирічну медичну практику, фахівець склав чіткий перелік речей, які категорично заборонено робити до дев’ятої ранку. Насамперед це стосується популярних солодких кавових напоїв та свіжої випічки на порожній шлунок. Звичайний великий лате може містити до 50 грамів цукру, що разом із рафінованими вуглеводами з круасанів викликає миттєвий викид інсуліну та екстремальний метаболічний стрес для вразливих судин.

Також до чорного списку лікаря потрапили енергетичні напої та щоденне вживання переробленого м’яса. Річ у тім, що ковбаси чи бекон містять величезну кількість натрію та небезпечних нітратів. А ранкові енергетики просто перевантажують серце зайвим кофеїном, екстремально підвищуючи пульс та провокуючи аритмію, коли тіло ще навіть не прокинулося.

Окремою великою помилкою кардіолог називає ситуацію, коли людина взагалі пропускає сніданок, замінюючи його кавою натщесерце. Через такий підхід та постійний поспіх у справах нервова система критично перевантажується вже до десятої ранку, а рівень цукру починає неконтрольовано стрибати.

«З віком організм стає менш терпимим до таких перепадів. Ранковий ритуал, що включає склянку води, збалансований сніданок і кілька хвилин для себе, щоб плавно розпочати день, допоможе вашій системі функціонувати так, як це задумано природою», — наголошує Санджай Бходжрадж.

Сам фахівець щоранку обирає ситну їжу з високим вмістом білка та клітковини, віддаючи перевагу яйцям і свіжим фруктам. Особливу увагу він радить звертати на спокійний психологічний стан, адже метушня буквально руйнує серцевий м’яз.