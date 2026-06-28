Банани традиційно вважаються головним джерелом калію, який необхідний для стабільної роботи серця, мозку та нирок. Один середній фрукт містить 422 міліграми мінералу, проте фахівці виділяють цілу групу продуктів із набагато вищими показниками.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

«Достатній рівень мінералу ефективно знижує артеріальний тиск та суттєво зменшує ризик розвитку інсульту», — зазначають експерти.

Авокадо

Звичайне авокадо містить 975 мг калію, що покриває третину добової потреби дорослої людини. Воно додатково насичує організм корисними жирами, фолієвою кислотою та необхідною клітковиною. Це ідеальний варіант для підтримання загального тонусу.

Мангольд

Порція приготованого швейцарського мангольда забезпечує 961 мг калію. Ця листова зелень багата на антиоксиданти та залізо.

Запечена картопля

Середня картоплина разом зі шкіркою приносить 952 мг мінералу при калорійності всього 164 ккал. Вона забезпечує тіло швидкою енергією, магнієм та фосфором, які потрібні для активного способу життя.

Жолудевий гарбуз

Цей крохмалистий овоч містить 896 мг мінералу. Окрім калію, він ефективно насичує клітини вітаміном С та бета-каротином.

Солодка картопля

Запечений батат пропонує 855 мг калію. Він чудово підтримує здоров’я очей та покращує стан шкіри завдяки високій концентрації вітаміну А.

Курага

Пів чашки сушених абрикосів дає 755 мг мінералу.

Гуава

Екзотичний фрукт містить 688 мг калію на порцію. Його потужні протизапальні властивості допомагають контролювати високий тиск та стабілізувати обмін речовин.

Чорнослив

Містить 635 мг калію. Сухофрукт відмінно стимулює травлення завдяки значній кількості харчових волокон.

Гарбуз

Звичайний осінній гарбуз пропонує 564 мг мінералу. Його регулярне споживання зміцнює імунітет.

«Точна добова потреба безпосередньо залежить від статі: чоловікам потрібно 3400 мг, а жінкам цілком достатньо 2600 мг», — додають лікарі.

Пацієнтам із хронічними хворобами нирок або тим, хто приймає ліки від тиску, слід дуже обережно збільшувати споживання цих продуктів через можливий ризик розвитку небезпечної гіперкаліємії.