Мелатонін і магній часто використовують при проблемах зі сном, але працюють вони по-різному. Мелатонін може допомогти скоригувати режим сну, тоді як магній більше пов’язаний із розслабленням та роботою нервової системи. Вибір залежить від причини проблем зі сном.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Prevention.

Мелатонін — гормон, який організм виробляє природним шляхом. Він допомагає регулювати цикл сну та неспання: ввечері його рівень зазвичай підвищується, а вранці — знижується.

За словами експерта зі сну Кеннета Лі, мелатонін може бути корисним, коли людині потрібно змінити режим. Наприклад, після перельоту зі зміною часових поясів або коли біологічний ритм не збігається з робочим графіком. Важливе значення має і час прийому добавки.

Водночас мелатонін не є універсальним засобом від безсоння. Його ефективність може відрізнятися залежно від віку людини та характеру порушень сну.

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Мелатонін також може спричиняти побічні ефекти. Серед них — головний біль, запаморочення, нудота та сонливість удень. За надмірного вживання можливі яскраві сни, кошмари, дратівливість, тривожність і сплутаність свідомості. Він також може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами.

Магній діє інакше. Він бере участь у роботі нервової системи та регуляції нейромедіаторів, а також допомагає розслабляти м’язи.

Дієтологиня Стефані Кребтрі пояснила, що магній також пов’язаний із природним виробленням мелатоніну. Тому він може бути корисним, коли проблеми зі сном супроводжуються напруженням або тривожністю. Водночас найбільшу користь добавки магнію можуть мати для людей із дефіцитом цього мінералу.

Магній також має побічні ефекти. Добавки можуть спричиняти нудоту, діарею та біль у животі, а високі дози — серйозніші ускладнення. Особлива обережність потрібна людям із тяжкими захворюваннями нирок та деякими проблемами із серцем.

Тож вибір залежить від самої проблеми. Мелатонін більше підходить для корекції режиму та труднощів із засинанням, а магній може бути кориснішим при напруженні й неспокійному сні. При регулярних проблемах зі сном експерти радять звернутися до лікаря та з’ясувати їхню причину.