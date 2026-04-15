Путін готує нову агресію: Держдума РФ дозволила використовувати армію за кордоном

Держдума Росії ухвалила безпрецедентний закон, який дозволяє Володимиру Путіну офіційно застосовувати збройні сили за межами країни. Офіційний привід — нібито захист російських громадян, яких намагаються притягнути до відповідальності іноземні чи міжнародні суди.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Законопроєкт, прийнятий 14 квітня, розширює повноваження російського диктатора щодо застосування армії за кордоном. Журналісти російської служби BBC звернули увагу на специфічні формулювання в документі: закон стосується не всіх росіян, заарештованих у світі, а лише тих випадків, коли їх судять інстанції, що діють без участі РФ або не мають мандата Ради безпеки ООН.

Фактично, це створює для Москви привід погрожувати силою країнам, які співпрацюють із Міжнародним кримінальним судом у Гаазі (який, нагадаємо, видав ордер на арешт самого Путіна за воєнні злочини).

«Текст закону, ймовірно, є цілеспрямовано розмитим і нечітким. Наразі достеменно незрозуміло, як саме російський президент Володимир Путін планує застосовувати збройні сили в подібних сценаріях», — наголошують військові аналітики ISW.

Експерти вбачають у цьому рішенні черговий зухвалий виклик міжнародному праву. Таким чином Кремль намагається залякати світову спільноту та створює для себе юридичне підґрунтя для можливих збройних провокацій чи спецоперацій на територіях тих держав, які ризикнуть виконати ордери на арешт російських високопосадовців та воєнних злочинців.