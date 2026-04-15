Російська окупаційна армія зіткнулася з настільки гострим дефіцитом живої сили, що військове командування змушене використовувати кваліфікованих екіпажів важкої бронетехніки як звичайну штурмову піхоту.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

- Реклама -

Аналітики звернули увагу на скарги російських пропагандистів, які публікують листи від військовослужбовців з передової. Зокрема, у танковому батальйоні 110-ї мотострілецької бригади РФ (яка воює на Добропільському напрямку) танки майже не використовуються за прямим призначенням у бойових діях.

Замість того, щоб проводити танкові прориви, російське командування кожні два-три тижні забирає по кілька солдатів з кожної роти батальйону і кидає їх на підтримку виснажених піхотних загонів або ж переводить у підрозділи операторів безпілотників. Ця тактика призвела до катастрофічних наслідків для структури російських підрозділів.

- Реклама -

«Через шалені втрати, понесені під час постійних штурмів, роти батальйону де-факто більше не мають своїх штатних трьох взводів. Людей просто вибивають», — йдеться у зверненні російського військового, яке цитують аналітики.

Експерти ISW підкреслюють, що така практика є яскравим індикатором системних проблем армії окупантів із поповненням регулярних підрозділів. Використання спеціалістів, на підготовку яких витрачаються значні ресурси та час, у ролі звичайного «гарматного м’яса» свідчить про те, що росіяни не здатні компенсувати свої втрати на фронті стандартними методами вербування.