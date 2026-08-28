Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії на фронті, намагаючись реалізувати свої плани до завершення так званої літньої кампанії. Попри постійний тиск на Донбасі та півдні, загарбники не досягають поставлених цілей і можуть вдатися до несподіваних маневрів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука в ефірі 24 Каналу.

За словами експерта, основним пріоритетом ворога залишається Донбас. Противник уперто намагається захопити Краматорсько-Слов’янську агломерацію, однак його глобальний задум не дає бажаних результатів, через що окупанти можуть змінити вектор атаки.

«Росіяни можуть змінити задум. І коли наше командування та політичне керівництво говорять про загрозу з півночі, це не абстрактна загроза, все це може бути», — наголосив Павло Лакійчук.

Він додав, що наразі дії ворога на Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках вкладаються в логіку розтягування українських Сил оборони, однак у військовій стратегії існує перенесення напрямку головного удару туди, де противник бачить бодай мінімальний успіх. На думку експерта, взимку 2026–2027 років події на фронті, найімовірніше, розвиватимуться за схожим сценарієм.

На південному фронті загарбники так само виснажують власні ресурси, діючи за звичними шаблонами. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку окупанти продовжують штурмові спроби, навіть попри ризики контрударів. Водночас обійти Слов’янськ із півночі через Лиман їм уже не вдасться, і звідти можуть надійти хороші новини від українських бійців.

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«Росіяни намагаються “грати дві гри на одній дошці”. Наскільки це їм вдасться — сказати важко. Але попри титанічні зусилля Сил оборони, стабілізувати фронт поки не вдалося», — підкреслив фахівець.

Аналітик зазначив, що навіть тактичний програш на одній північній ділянці не заважає росіянам продовжувати тиск на інших відтинках, доки вони мають живий і технічний ресурс.

Також Павло Лакійчук акцентував на критичній важливості налагодження єдиної системи управління та взаємодії між структурами Сил оборони, адже злагоджена робота ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та Держприкордонслужби має бути єдиним безперебійним механізмом.