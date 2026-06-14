Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Лідери детально обговорили ключові питання безпеки, досягнення справедливого миру та майбутню особисту зустріч.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

Під час розмови український лідер привітав Трампа з днем народження та побажав йому успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також Зеленський висловив глибоку вдячність за потужну військову допомогу від США, зазначивши, що Київ пам’ятає кожен крок підтримки — від протиракетних комплексів Javelin до сучасних систем ППО Patriot.

Окрему увагу сторони приділили поточній ситуації на фронті та розробці конкретних ініціатив для припинення бойових дій. За словами Зеленського, у керівництва України вже є певні пропозиції, які планують детально розглянути під час майбутніх переговорів у Франції.

«Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», — резюмував Володимир Зеленський.

Вже завтра у Франції стартує саміт «Великої сімки» (G7). В межах робочої сесії цього міжнародного заходу запланована особиста участь як президента України, так і американського лідера.