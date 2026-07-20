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Сирський розповів про бої в Костянтинівці та втрати російських військ

Автор: Гончаренко Людмила

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок, який залишається одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Під час візиту він заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки, забезпечення військ та виконання бойових завдань.

Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сирський назвав головний пріоритет на напрямку

За словами головнокомандувача, особливу увагу зараз приділяють нарощуванню використання безпілотних систем усіх типів. Це дає змогу ефективніше виявляти та знищувати противника, одночасно зменшуючи ризики для українських військових.

«Наша оборона залишається активною. Дрони обов’язково йдуть першими – і для виявлення противника, і для його ураження», – наголосив Сирський.

Він також повідомив, що під час поїздки обговорив із командирами поточну ситуацію в Костянтинівці, можливі нові виклики та варіанти протидії російським військам.

До 20 атак на добу та втрати окупантів

За інформацією Сирського, російські війська щодоби здійснюють на Костянтинівському напрямку до 20 атак і не припиняють спроб просунутися вглиб міста. За даними української розвідки, у Костянтинівці окупанти накопичили до 145 військовослужбовців.

Водночас українські підрозділи продовжують контрдиверсійні заходи, активно застосовуючи FPV-дрони, безпілотники зі скидами та проводячи пошуково-ударні операції для знищення живої сили й вогневих позицій противника.

За словами головнокомандувача, лише протягом 18 липня російські війська втратили у Костянтинівці 21 військового вбитим та ще 6 пораненими, також було уражено шість ворожих укриттів.

Сирський наголосив, що головне завдання Сил оборони України — захистити Костянтинівку та завдати противнику максимальних втрат. Наприкінці поїздки він подякував українським військовим за професіоналізм, мужність і стійкість у боях.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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