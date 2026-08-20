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Росія масовано атакувала Україну: у Києві багато загиблих і поранених

Автор: Гончаренко Людмила

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У ніч на 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також 168 ударних безпілотників. Основний удар припав на Київ і Київську область. За останніми даними, загинули щонайменше 13 людей, близько 40 отримали поранення.

Чим Росія атакувала Україну

Під час атаки РФ застосувала ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М», С-400, а також крилаті Х-101, «Іскандер-К», Х-59 і «Калібр». Повітряні сили повідомили про знищення 31 із 36 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»/Х-59 та всіх восьми «Калібрів». Із 168 безпілотників Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів 145 було збито або подавлено.

Влучання зафіксували на 28 локаціях у різних регіонах країни.

Які наслідки атаки на Київ

Найважчі наслідки зафіксували у столиці. У Солом’янському районі ракета зруйнувала верхні поверхи дев’ятиповерхового будинку, загинули сім людей. Також пошкоджені школа та будівля дитячої лікарні.

У Дарницькому та Святошинському районах пошкоджені нежитлові й складські будівлі, виникли пожежі. У Броварському районі Київської області загинув чоловік. 21 серпня у Києві оголосили Днем жалоби.

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Де ще зафіксували удари

В Одеській області дрони атакували цивільну інфраструктуру та пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині під удар потрапила газова інфраструктура.

У Києві без електроенергії залишилися близько 40 тисяч осель. Через обстріл також відключилася високовольтна лінія, яка забезпечувала живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, після чого станція перейшла на дизель-генератори.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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