Чи нападе Білорусь на Україну: прогноз генерала США Кіта Келлога

Під час безпекового форуму в Одесі колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прокоментував можливість участі Білорусі у війні проти України.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Black Sea Security Forum.

Напад на Україну стане кінцем для Лукашенка

Аналізуючи ймовірність білоруського вторгнення у 2026 році, Кіт Келлог згадав свою поїздку до Білорусі влітку 2025 року, коли Сполученим Штатам вдалося домогтися звільнення політичних в’язнів. На його думку, рішення напасти на Україну було б абсолютним божевіллям з боку білоруського диктатора.

«Я думаю, що Лукашенко, якби вирішив зробити щось подібне, повівся б абсолютно нерозумно. Це було би божевіллям, бо, на мою думку, його сили зазнали б поразки. У нього вже є внутрішні розбіжності», — висловився американський генерал.

Келлог визнає, що білоруський очільник залишається дуже близьким до Володимира Путіна і продовжує нарощувати військову присутність у своїй країні. Проте, навіть у разі сильного тиску з боку Кремля, пряма участь білоруської армії у війні матиме для Мінська катастрофічні наслідки. Експерт переконаний: якщо Лукашенко зважиться на цей крок, це стане «кінцем Лукашенка, якого ми знаємо», адже його війська банально не здатні протистояти українській армії.

Генерал додав, що хоча північний кордон Білорусі з Україною історично є одним із найкоротших маршрутів до Києва, він не бачить жодних реальних перспектив для успіху подібної ворожої операції.

Що каже сам білоруський диктатор

Цікаво, що сам Олександр Лукашенко наразі публічно заперечує будь-які плани щодо нападу на Україну. Переказуючи деталі своєї нещодавньої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, лідер білоруського режиму заявив, що намагається думати наперед і чітко усвідомлює всі можливі наслідки такого агресивного кроку.