На Хмельниччині розбився військовий літак Су-24М, унаслідок чого загинули двоє українських пілотів. Наразі обставини та точні причини трагедії розслідують фахівці Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на офіційні дані ДБР.

Трагічний інцидент стався напередодні, 16 червня, близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів області. За попередньою інформацією слідства, екіпаж бомбардувальника виконував політ відповідно до бойового розпорядження.

На жаль, унаслідок падіння літака обидва військовослужбовці загинули. Один із пілотів став до лав війська як доброволець у перший день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, а його напарник обрав професію військового ще у 2019 році.

Відразу після повідомлення про авіатрощу на місце інциденту вирушила спеціальна оперативно-слідча група. Наразі експерти детально вивчають технічний стан повітряного судна та всі обставини фатального вильоту.

«За результатами огляду місця події вилучено так званий “чорний ящик” для подальшого проведення експертизи», — повідомили у відомстві.

Крім бортового самописця, слідчі масово вилучають службову документацію для детального аналізу. Серед матеріалів — бортовий журнал літака, дані про медичний огляд екіпажу перед вильотом, журнал керівника польотів на аеродромі та інші дозволи на проведення місії.

У Державному бюро розслідувань висловили глибокі співчуття родинам і близьким загиблих захисників України.