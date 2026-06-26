ВажливоУкраїна

Перелом у війні відкладається: Сирський назвав головну умову для зупинки армії РФ

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Українська армія наразі зосереджена на максимальному виснаженні російських ресурсів, оскільки говорити про зміну ситуації на фронті зарано. Сили оборони планують довести ворога до критичної межі, після якої його наступ зупиниться.

Про це повідомляє портал Новини Планети з посиланням на інтерв’ю Олександра Сирського британському виданню The Times.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив стратегію дій українських військових. Завдання полягає у тому, щоб змусити армію РФ дійти до кульмінаційної точки за військовою теорією Клаузевіца. Це означає досягнення противником піку своїх можливостей, що призведе до неминучої втрати наступального потенціалу.

Для реалізації цього плану українські підрозділи повинні міцно утримувати поточні позиції. Паралельно необхідно знищувати особовий склад ворога в таких масштабах, які Росія не зможе перекрити навіть за допомогою безперервної мобілізації.

Збройні сили також продовжують системно бити по тиловому забезпеченню окупантів. Використання безпілотників середньої дальності дозволяє ефективно руйнувати російську логістику, енергетичну інфраструктуру та ключові об’єкти оборонно-промислового комплексу.

Олександр Сирський наголосив, що час для виконання цих завдань є вкрай обмеженим. Сучасна війна є змаганням технологій, тому успішна розробка нового озброєння будь-якою зі сторін здатна миттєво змінити розклад сил на полі бою.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Удари ЗСУ по Криму дали результат: на півострові наростає напруга

Гончаренко Людмила -
Україна продовжує успішну кампанію з ізоляції окупованого Криму, і...

Затяжна війна: розвідка дізналася про плани Путіна воювати ще три роки

Гончаренко Людмила -
Володимир Путін не збирається припиняти бойові дії проти України...

Кінець ілюзій Кремля: чому Трамп змінив риторику та підтримав удари України по РФ

Гончаренко Людмила -
Російська влада дедалі нервовіше реагує на заяви Дональда Трампа,...

Окупанти тиснуть на трьох напрямках: ISW розкрив план російської армії

Гончаренко Людмила -
Російські війська продовжують активні спроби прорвати українську оборону на...