Українська армія наразі зосереджена на максимальному виснаженні російських ресурсів, оскільки говорити про зміну ситуації на фронті зарано. Сили оборони планують довести ворога до критичної межі, після якої його наступ зупиниться.

Про це повідомляє портал Новини Планети з посиланням на інтерв’ю Олександра Сирського британському виданню The Times.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив стратегію дій українських військових. Завдання полягає у тому, щоб змусити армію РФ дійти до кульмінаційної точки за військовою теорією Клаузевіца. Це означає досягнення противником піку своїх можливостей, що призведе до неминучої втрати наступального потенціалу.

Для реалізації цього плану українські підрозділи повинні міцно утримувати поточні позиції. Паралельно необхідно знищувати особовий склад ворога в таких масштабах, які Росія не зможе перекрити навіть за допомогою безперервної мобілізації.

Збройні сили також продовжують системно бити по тиловому забезпеченню окупантів. Використання безпілотників середньої дальності дозволяє ефективно руйнувати російську логістику, енергетичну інфраструктуру та ключові об’єкти оборонно-промислового комплексу.

Олександр Сирський наголосив, що час для виконання цих завдань є вкрай обмеженим. Сучасна війна є змаганням технологій, тому успішна розробка нового озброєння будь-якою зі сторін здатна миттєво змінити розклад сил на полі бою.