Світ

Ядерний шантаж Кремля: у Держдумі РФ закликали до ударів тактичною зброєю по Україні

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

У російській Держдумі вкотре виступили з агресивними погрозами щодо можливого застосування тактичної ядерної зброї та закликали завдавати ще руйнівніших ударів по українських містах.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Перший заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов цинічно висловився на підтримку ударів по цивільній інфраструктурі та зажадав зняти будь-які обмеження на використання зброї масового ураження.

«Ми завдаємо нищівних ударів по інфраструктурі ворога. Це радує. Але потрібно бити сильніше. Треба бити так, щоб ворог зрозумів, що він має капітулювати. Йдуть дискусії: можемо ми застосовувати тактичну ядерну зброю чи не можемо. Такої дискусії навіть бути не повинно. У разі необхідності ми зобов’язані її застосувати», — заявив Олексій Журавльов.

Російський політик також навів викривлені пропагандистські паралелі з ядерними бомбардуваннями 1945 року, виправдовуючи готовність Москви піти на крайні заходи.

«Не треба знову наступати на одні й ті самі граблі. Якщо треба буде бити — будемо бити. І це не обговорюється», — підкреслив Олексій Журавльов.

Водночас західні лідери оцінюють такі заяви як елемент інформаційного тиску. Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що ключовим стримуючим чинником для Москви залишається жорстка позиція Китаю. За його словами, Пекін дав однозначно зрозуміти керівництву РФ, що не допустить переходу від риторики до реального застосування ядерного арсеналу.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)
Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Візит глави ЦРУ до Москви: Трамп міг просити Путіна про допомогу з Іраном

Гончаренко Людмила -
Президент США Дональд Трамп міг відправити директора ЦРУ Джона...

Вибухи біля Тихоокеанського флоту РФ: експерт назвав можливі причини

Денис Коротинський -
У затоці Петра Великого на російському Далекому Сході 26...

У Кремлі пригрозили Україні щоденними ударами після атак на склади Ozon

Гончаренко Людмила -
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що...

Кім Чен Ин змінив очільника Міноборони: що стоїть за кадровими перестановками в КНДР

Гончаренко Людмила -
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів масштабні структурні...