У російській Держдумі вкотре виступили з агресивними погрозами щодо можливого застосування тактичної ядерної зброї та закликали завдавати ще руйнівніших ударів по українських містах.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Перший заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов цинічно висловився на підтримку ударів по цивільній інфраструктурі та зажадав зняти будь-які обмеження на використання зброї масового ураження.

«Ми завдаємо нищівних ударів по інфраструктурі ворога. Це радує. Але потрібно бити сильніше. Треба бити так, щоб ворог зрозумів, що він має капітулювати. Йдуть дискусії: можемо ми застосовувати тактичну ядерну зброю чи не можемо. Такої дискусії навіть бути не повинно. У разі необхідності ми зобов’язані її застосувати», — заявив Олексій Журавльов.

Російський політик також навів викривлені пропагандистські паралелі з ядерними бомбардуваннями 1945 року, виправдовуючи готовність Москви піти на крайні заходи.

«Не треба знову наступати на одні й ті самі граблі. Якщо треба буде бити — будемо бити. І це не обговорюється», — підкреслив Олексій Журавльов.

Водночас західні лідери оцінюють такі заяви як елемент інформаційного тиску. Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що ключовим стримуючим чинником для Москви залишається жорстка позиція Китаю. За його словами, Пекін дав однозначно зрозуміти керівництву РФ, що не допустить переходу від риторики до реального застосування ядерного арсеналу.

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