Президент США Дональд Трамп хоче відновити прямий діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином і розглядає можливість особистої зустрічі вже цієї осені. Однією з головних тем переговорів може стати ядерна програма Північної Кореї.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Трамп у непублічному порядку обговорював можливість зустрічі з Кім Чен Ином у листопаді 2026 року, коли американський президент перебуватиме в Азії.

Коли можуть зустрітися Трамп і Кім Чен Ин

Переговори можуть відбутися під час поїздки Трампа на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У Білому домі розглядають цю поїздку як можливість відновити особисті контакти з Пхеньяном.

Головною метою американського президента залишається спроба переконати КНДР відмовитися від розвитку ядерної зброї.

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Чи зустрічалися Трамп і Кім Чен Ин раніше

Під час першої президентської каденції Трампа вони зустрічалися тричі — один раз у 2018 році та двічі у 2019-му. Тоді сторони намагалися домовитися про денуклеаризацію Північної Кореї.

Переговори завершилися без угоди через розбіжності щодо того, на яких умовах Пхеньян має згортати свою ядерну програму.

Чому нові переговори важливі

Нині КНДР тісно співпрацює з Росією та надає їй військову підтримку у війні проти України. Саме тому можливе відновлення прямого діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном може мати значення не лише для ядерного питання, а й для ширшої безпекової ситуації.