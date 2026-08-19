Світ

Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином: про що говоритимуть

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Президент США Дональд Трамп хоче відновити прямий діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином і розглядає можливість особистої зустрічі вже цієї осені. Однією з головних тем переговорів може стати ядерна програма Північної Кореї.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Трамп у непублічному порядку обговорював можливість зустрічі з Кім Чен Ином у листопаді 2026 року, коли американський президент перебуватиме в Азії.

Коли можуть зустрітися Трамп і Кім Чен Ин

Переговори можуть відбутися під час поїздки Трампа на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У Білому домі розглядають цю поїздку як можливість відновити особисті контакти з Пхеньяном.

Головною метою американського президента залишається спроба переконати КНДР відмовитися від розвитку ядерної зброї.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Чи зустрічалися Трамп і Кім Чен Ин раніше

Під час першої президентської каденції Трампа вони зустрічалися тричі — один раз у 2018 році та двічі у 2019-му. Тоді сторони намагалися домовитися про денуклеаризацію Північної Кореї.

Переговори завершилися без угоди через розбіжності щодо того, на яких умовах Пхеньян має згортати свою ядерну програму.

Чому нові переговори важливі

Нині КНДР тісно співпрацює з Росією та надає їй військову підтримку у війні проти України. Саме тому можливе відновлення прямого діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном може мати значення не лише для ядерного питання, а й для ширшої безпекової ситуації.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

У Європі зафіксували третій випадок небезпечної лихоманки

Денис Коротинський -
В Іспанії підтвердили третій у 2026 році випадок кримсько-конголезької...

Пропагандист Кремля закликав завдати ядерного удару по Великій Британії

Гончаренко Людмила -
Російський телеведучий Володимир Соловйов закликав завдати ядерного удару по...

Лавров заявив про «новий світовий порядок» Росії та КНДР

Гончаренко Людмила -
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва...

У Греції поширюється небезпечний вірус: кількість заражень зростає

Гончаренко Людмила -
У Греції різко зросла кількість заражень вірусом Західного Нілу,...