Для контролю рівня цукру в крові полуниця може бути кращим вибором за банан. Вона містить менше вуглеводів і має нижчий глікемічний індекс. Водночас обидва фрукти можна включати до раціону, особливо якщо поєднувати їх із білком, клітковиною або корисними жирами.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Чому полуниця краще впливає на рівень цукру

Полуниця має глікемічний індекс близько 34–46, тому підвищує рівень глюкози повільніше. В одній чашці полуниці міститься приблизно 11 г вуглеводів, тоді як у середньому банані — близько 27 г.

Полуниця також містить клітковину, вітамін C, антоціани та елагову кислоту. Ці антиоксиданти можуть зменшувати запалення й окислювальний стрес, що важливо для нормальної роботи інсуліну.

Коли банан може бути кращим вибором

Банан містить більше вуглеводів і калорій, тому краще підходить як швидке джерело енергії. У середньому банані приблизно 105 калорій, тоді як у чашці полуниці — близько 46.

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Крім того, банани багаті на калій і вітамін B6. Калій потрібен для роботи м’язів і нервової системи, а вітамін B6 бере участь у процесах утворення енергії.

Що краще обрати при високому цукрі

Якщо головна мета — уникати різких стрибків глюкози, полуниця має перевагу завдяки меншій кількості вуглеводів і нижчому глікемічному навантаженню.

Банани також можна їсти, але краще контролювати порцію та поєднувати їх, наприклад, із йогуртом, горіхами або іншими продуктами, що містять білок і жири.