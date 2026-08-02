Лікар-онколог Авішек Кумар закликав обмежити вживання двох популярних продуктів, які багато людей регулярно додають до своїх страв. За його словами, оброблене м’ясо та готові соуси можуть негативно впливати на здоров’я і підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Onet.

Які продукти лікар радить їсти якомога рідше

Найбільше занепокоєння у фахівця викликає оброблене м’ясо — бекон, копченості, ковбаси та інші продукти, які проходять соління, копчення або консервування. Під час такої обробки утворюються речовини, здатні пошкоджувати клітини організму.

Особливо небезпечними вважаються нітрити та нітрати, тому регулярне споживання таких продуктів пов’язують зі зростанням ризику розвитку колоректального раку.

«Оброблене м’ясо може підвищувати ризик розвитку раку товстої кишки, якщо вживати його регулярно», — зазначив онколог Авішек Кумар.

Чим небезпечні готові соуси

Ще одним продуктом, від якого лікар радить відмовитися, є магазинні соуси для гриля. Вони часто містять велику кількість прихованого цукру, зокрема глюкозно-фруктозний або кукурудзяний сироп.

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Регулярне споживання таких соусів підвищує калорійність раціону, сприяє набору зайвої ваги та ожирінню, а ці стани медики пов’язують зі збільшенням ризику розвитку різних видів раку.

Замість бекону та інших видів обробленого м’яса лікар радить додавати до страв натуральні спеції, копчену паприку, сушені гриби, часник, оливки або карамелізовану цибулю. Такі продукти допомагають надати їжі насиченого смаку без шкідливих харчових добавок.