У Сполучених Штатах не вщухають гострі суперечки навколо законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо посилення економічного тиску на Росію. Попри наявність законодавчих ініціатив, Дональд Трамп не квапиться запроваджувати драконівські заходи через серйозні ризики для фінансової стабільності самих Штатів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на етер 24 Каналу.

Як зазначив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок, навіть офіційне ухвалення документа Конгресом лише надасть президенту право, а не обов’язок миттєво вводити обмеження. Трамп і раніше мав важелі для запровадження торговельних мит, але стримувався, побоюючись наслідків для внутрішнього ринку.

За словами аналітика, пропозиція встановити загороджувальні мита у розмірі 500% проти країн, які купують російську нафту чи газ, виглядає радше гучною політичною заявою, ніж робочим інструментом.

«Трамп покладе на лопатки свою економіку. Він вже її поклав. Так, США розвиваються, але не такими темпами, як то могло б бути. В них ВВП великий, навіть більше порівняно з європейськими країнами. Однак це суттєво ускладнює життя простим американцям. Інфляція, ціни зростають», — підкреслив Клочок.

Експерт додав, що саме через загрозу нового стрибка цін ініціативу блокують представники Демократичної партії, а звичайні виборці остерігаються подорожчання життя.

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Крім того, дієвість будь-яких обмежень проти Кремля значно падає через відсутність координації між Білим домом та Європейським Союзом.