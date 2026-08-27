У затоці Петра Великого на російському Далекому Сході 26 серпня пролунали потужні вибухи. Поруч перебували кораблі Тихоокеанського флоту РФ, а незадовго до цього в районі проходили навчання за участю атомного підводного човна «Омськ».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Charter97.org.

Що могло вибухнути біля російського флоту

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан зазначив, що вибух справді був серйозним, однак точно встановити його джерело наразі складно. За його словами, інцидент міг бути пов’язаний як із підводним човном, так і з надводним кораблем.

Експерт також не виключає роботу безекіпажних катерів або підводних апаратів. Ще одна версія — детонація ракети чи іншого боєприпасу під час завантаження або вивантаження.

Чи міг вибухнути «Орешник»

Світан вважає малоймовірною версію про детонацію саме ракети «Орешник». На його думку, ця система ще недостатньо відпрацьована для використання з інших платформ, а запуск такої ракети настільки близько до місця базування флоту виглядав би нелогічно.

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Водночас він допускає, що міг вибухнути інший тип ракети. На складних військових об’єктах причиною детонації можуть стати не лише боєприпаси, а й несправності допоміжних систем.

Що експерт каже про сам «Орешник»

За словами Світана, «Орешник» є спрощеною версією російської міжконтинентальної ракети «Ярс». Її дальність зменшили до рівня ракети середньої дальності, хоча у Росії вже є системи «Тополь» і «Ярс» із більшими можливостями.

Експерт вважає таку модифікацію малоефективною з військової точки зору та значною мірою пов’язує її просування з пропагандою. За його оцінкою, ефективність «Орешника» нижча, ніж у вже наявних у РФ міжконтинентальних ракет.