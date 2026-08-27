Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час нещодавнього візиту до Москви міг попередити Кремль про наслідки нової серйозної ескалації з боку Росії. Таке припущення висловив американський сенатор-демократ Річард Блументаль під час спілкування з журналістами у Києві.

Водночас сенатор наголосив, що не має доступу до закритої інформації або розвідувальних даних про зміст переговорів керівника ЦРУ.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: WSJ розкрив мету секретного візиту глави ЦРУ до Росії

Яке послання Реткліфф міг передати Москві

Блументаль припустив, що одним із завдань директора ЦРУ могло бути пряме попередження російській стороні. За його словами, у Кремлі мають розуміти, що Сполучені Штати не залишаться осторонь у разі подальшої серйозної ескалації.

«Забудьте про це. Будуть наслідки», — саме так сенатор сформулював можливе послання Реткліффа російському керівництву.

У Литві назвали ще одну можливу мету

Президент Литви Гітанас Науседа припустив інше пояснення поїздки. На його думку, глава ЦРУ міг прибути до Москви для зниження напруженості в регіоні на тлі почастішання диверсій.

За словами Науседи, Литва очікує отримати від партнерів докладнішу інформацію про переговори Реткліффа, можливо, вже наступного тижня.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Що відомо про переговори глави ЦРУ

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Реткліффа з представниками російських спецслужб. Водночас він заперечив повідомлення про те, що директор ЦРУ зустрічався з Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав поїздку «звичайною» та «рутинною». У медіа серед можливих причин візиту також називали війну проти України, ризик нової російської ескалації та повідомлення про підготовку до мобілізації.