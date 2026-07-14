Польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який намагався наблизитися до повітряного простору Польщі над Балтійським морем.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на RMF24.

Що відомо про перехоплення російського літака

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, інцидент стався у вівторок близько полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка над Балтійським морем. На перехоплення були підняті чергові винищувачі F-16 Повітряних сил Польщі.

«Чергова пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався увійти до польської повітряної зони», — заявив глава Міноборони Польщі.

Після встановлення радіозв’язку та вимоги залишити район російський літак змінив курс і повернувся у напрямку Росії.

Росія посилює активність над Балтійським морем

У Міноборони Польщі зазначили, що російська авіація не вперше намагається наближатися до польського морського кордону для збору розвідувальної інформації про системи протиповітряної оборони.

Подібні інциденти в регіоні останнім часом відбуваються дедалі частіше. Лише цього року польські винищувачі F-16 вже неодноразово перехоплювали російські літаки над міжнародними водами Балтійського моря, а до реагування регулярно залучаються сили НАТО та союзників для контролю ситуації на східному фланзі Альянсу.