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Польські F-16 перехопили російський літак над Балтійським морем: що сталося

Автор: Гончаренко Людмила

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Польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який намагався наблизитися до повітряного простору Польщі над Балтійським морем.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на RMF24.

Що відомо про перехоплення російського літака

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, інцидент стався у вівторок близько полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка над Балтійським морем. На перехоплення були підняті чергові винищувачі F-16 Повітряних сил Польщі.

«Чергова пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався увійти до польської повітряної зони», — заявив глава Міноборони Польщі.

Після встановлення радіозв’язку та вимоги залишити район російський літак змінив курс і повернувся у напрямку Росії.

Росія посилює активність над Балтійським морем

У Міноборони Польщі зазначили, що російська авіація не вперше намагається наближатися до польського морського кордону для збору розвідувальної інформації про системи протиповітряної оборони.

Подібні інциденти в регіоні останнім часом відбуваються дедалі частіше. Лише цього року польські винищувачі F-16 вже неодноразово перехоплювали російські літаки над міжнародними водами Балтійського моря, а до реагування регулярно залучаються сили НАТО та союзників для контролю ситуації на східному фланзі Альянсу.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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