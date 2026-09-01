Світ

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном в Киргизстані: що відомо про переговори

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Президент Китаю Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін провели переговори на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію, а тему війни в Україні, за версією Кремля, порушили лише побіжно.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Japan Times.

Саміт ШОС розпочався у столиці Киргизстану 31 серпня і триватиме два дні. Цьогоріч організація відзначає 25-річчя. До Бішкека прибули лідери понад десяти країн, серед яких президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Під час зустрічі Сі заявив про зміцнення відносин між Китаєм і Росією. За його словами, зв’язки між країнами стали «міцнішими», а їхні перспективи мають бути «ще яскравішими». Водночас китайський лідер звернув увагу на зростання невизначеності у світі.

Путін зі свого боку заявив, що співпраця Москви та Пекіна розвивається «на всіх фронтах». Обидві країни на саміті намагаються демонструвати близькість позицій і просувати ідею багатополярного світового порядку, в якому вплив Заходу має бути меншим. Сам ШОС також дедалі частіше позиціонує себе як противагу західним міжнародним структурам.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Водночас війна Росії проти України не стала головною темою переговорів Путіна і Сі. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це питання лідери обговорили лише побіжно.

Окремі переговори з Путіним на полях саміту проводить і прем’єр Індії Нарендра Моді. Він заявив, що війну в Україні необхідно завершувати, та запевнив, що Індія підтримуватиме мирні зусилля.

Шанхайська організація співробітництва нині має 10 повноправних членів. Ще низка держав, зокрема Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, мають статус партнерів з діалогу. Іран став повноправним членом організації у 2023 році.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Кім Чен Ин змінив очільника Міноборони: що стоїть за кадровими перестановками в КНДР

Гончаренко Людмила -
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів масштабні структурні...

Візит глави ЦРУ до Москви: Трамп міг просити Путіна про допомогу з Іраном

Гончаренко Людмила -
Президент США Дональд Трамп міг відправити директора ЦРУ Джона...

У Канаді посеред озера з’явився величезний острів, а через кілька тижнів зник

Денис Коротинський -
На водосховищі Віллістон у канадській провінції Британська Колумбія помітили...

Понад 50 країн в ООН закликали РФ до негайного припинення вогню в Україні

Денис Коротинський -
Понад 50 держав світу виступили зі спільною заявою, в...