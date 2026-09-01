Президент Китаю Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін провели переговори на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію, а тему війни в Україні, за версією Кремля, порушили лише побіжно.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Japan Times.

Саміт ШОС розпочався у столиці Киргизстану 31 серпня і триватиме два дні. Цьогоріч організація відзначає 25-річчя. До Бішкека прибули лідери понад десяти країн, серед яких президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Під час зустрічі Сі заявив про зміцнення відносин між Китаєм і Росією. За його словами, зв’язки між країнами стали «міцнішими», а їхні перспективи мають бути «ще яскравішими». Водночас китайський лідер звернув увагу на зростання невизначеності у світі.

Путін зі свого боку заявив, що співпраця Москви та Пекіна розвивається «на всіх фронтах». Обидві країни на саміті намагаються демонструвати близькість позицій і просувати ідею багатополярного світового порядку, в якому вплив Заходу має бути меншим. Сам ШОС також дедалі частіше позиціонує себе як противагу західним міжнародним структурам.

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Водночас війна Росії проти України не стала головною темою переговорів Путіна і Сі. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це питання лідери обговорили лише побіжно.

Окремі переговори з Путіним на полях саміту проводить і прем’єр Індії Нарендра Моді. Він заявив, що війну в Україні необхідно завершувати, та запевнив, що Індія підтримуватиме мирні зусилля.

Шанхайська організація співробітництва нині має 10 повноправних членів. Ще низка держав, зокрема Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, мають статус партнерів з діалогу. Іран став повноправним членом організації у 2023 році.