Російські прихильники жорсткої війни дедалі активніше закликають президента Володимира Путіна повністю відмовитися від будь-яких дипломатичних зусиль. Впливові кола, які виступають за максимальну ескалацію, вимагають кардинального посилення військової кампанії проти України, вважаючи поточну стратегію недостатньо рішучою.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Reuters.

Хвиля подібних закликів стрімко посилилася після серії влучних ударів українських безпілотників по території РФ. Атаки на Москву, Санкт-Петербург, Крим, а також повідомлення про інциденти з пасажирським транспортом викликали справжню паніку серед російських націоналістів. Аналітики зазначають, що дедалі агресивніша риторика відображає глибоке занепокоєння ефективністю українських операцій та виникнення гострих дискусій щодо здатності Росії захистити власну величезну територію.

Націоналістичний бізнесмен Костянтин Малофєєв після ударів по нафтовій інфраструктурі відкрито поставив питання про доцільність застосування зброї масового знищення.

«Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили й накопичили саме для цього?», — заявив бізнесмен Костянтин Малофєєв.

Інші блогери та коментатори вимагають зробити українські міста непридатними для життя шляхом масованих бомбардувань та повністю розірвати контакти з посередниками. Зокрема, Юрій Баранчик стверджує, що українські удари по Москві нібито стали можливими виключно за погодженням з Вашингтоном, тому Росія має діяти на випередження.

Джерела, наближені до Кремля, повідомляють, що Путін терпимо ставиться до подібних випадів, хоча вимагає від їхніх авторів дотримання встановлених владою правил гри. Попри такий тиск, офіційний Кремль не поспішає остаточно зачиняти двері для переговорів, хоча нещодавні контакти зі США не принесли очікуваних результатів. Російське міноборони своєю чергою обрало іншу тактику тиску, оприлюднивши адреси європейських підприємств, що нібито виробляють БПЛА, погрожуючи ударами по них.

Попри вимоги радикалів, сам Путін під час виступу перед випускниками військових академій назвав поточну стратегію успішною та зосередив увагу на наступальних діях у Донецькій області. Він також висловив сподівання на зміну політичного клімату в Європі, запевняючи, що прихильників відновлення відносин з РФ стає більше.

«Тих, хто хоче відновити нормальні відносини з нами, зупинити це нескінченне прагнення до стратегічної поразки Росії, стає все більше», — заявив президент РФ.