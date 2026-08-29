Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність чітких сигналів щодо серйозної підготовки Росії до нової ескалації, підкресливши, що найближчі сім-вісім місяців стануть вирішальними для безпеки України, Польщі та всієї Європи.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на виступ очільника польського уряду на форумі «Кампус Польща майбутнього» в Ольштині, який цитує агентство Укрінформ.

Коментуючи резонансний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, Туск запевнив, що Варшава заздалегідь володіла всіма даними щодо переговорів американської розвідки в РФ завдяки постійній координації із союзниками.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ», — зазначив польський прем’єр.

Політик підкреслив, що хоча деталі безпекових операцій традиційно мають гриф таємниці, суспільство повинно чітко усвідомлювати масштаб реальних загроз, які виходять далеко за межі дипломатичних візитів.

«Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості — як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими», — заявив Туск.

Глава уряду підсумував, що найближче півріччя вимагатиме від союзників максимальної концентрації ресурсів та посилення оборонної готовності для протидії агресивним планам Кремля.