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Російський дрон залетів у Румунію: його збив винищувач НАТО

Автор: Гончаренко Людмила

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Російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії та був збитий винищувачем F-18, який виконував місію НАТО. Дрон залетів на територію країни з боку Молдови, а його уламки, за попередніми даними, впали у незаселеній місцевості.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Defence24.

Що в НАТО заявили про збитий дрон

Речник штабу військ НАТО, полковник армії США Мартін О’Доннелл заявив, що дрон був російським. Водночас деталі інциденту продовжують встановлювати.

«Додаткові подробиці недільного інциденту все ще розслідуються, але дрон, схоже, російський», — сказав О’Доннелл. Він додав, що Альянс стежить за ситуацією та готовий захищати територію країн НАТО від будь-яких загроз.

Безпілотник збив пілот іспанського F-18. Румунське Міноборони повідомило, що уламки, ймовірно, впали між двома селами. Інформації про постраждалих немає.

Чи раніше російські дрони залітали до Румунії

Подібні випадки фіксують регулярно. У період із 24 до 26 липня румунські ВПС за підтримки італійських Eurofighter збили три військові безпілотники типу Shahed.

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Від 2022 року Румунія підтвердила 33 випадки порушення свого повітряного простору дронами та близько 50 випадків падіння уламків безпілотників. Лише у 2026 році таких порушень зафіксували 18.

Румунія має 614-кілометровий кордон з Україною. У 2025 році країна ухвалила закон, який дозволяє військовим збивати або перехоплювати безпілотники, що незаконно входять у її повітряний простір.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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