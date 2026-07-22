У водах Атлантичного океану виявили уламки пасажирського літака Pan American Airways Clipper Endeavor, який зазнав катастрофи ще у 1952 році. Лайнер пролежав на глибині понад 600 метрів майже 74 роки, а його виявлення стало можливим лише після багаторічних пошуків.

Про це повідомляє Daily Mail.

Літак знайшли після семи років пошуків

Катастрофа сталася у Страсну п’ятницю 1952 року. Літак вилетів із Пуерто-Рико до Нью-Йорка, однак майже одразу після зльоту відмовили два двигуни з правого боку. Екіпаж зміг здійснити аварійну посадку на воду, і спочатку всі 69 людей на борту залишилися живими.

Втім, через відсутність обов’язкових інструктажів із безпеки пасажири не знали, як діяти в екстреній ситуації. Уже за кілька хвилин літак затонув, а 52 людини загинули, не встигнувши залишити салон. Врятувати вдалося лише 17 осіб.

Пошуки уламків розпочали ще у 2019 році, а вирішальний прорив стався після вивчення архівних матеріалів, зокрема карти, яку свого часу склали американські військові льотчики — очевидці трагедії.

Уламки виявили на глибині понад 600 метрів

До пошукової операції залучили автономний підводний апарат, здатний працювати на глибинах до 6 тисяч метрів. Уже під час першого занурення він зафіксував літак, що лежав на дні океану, розколотий на дві частини.

Подальша фотофіксація підтвердила знахідку: на фюзеляжі досі добре читаються назва Clipper Endeavor та легендарний логотип авіакомпанії Pan Am.

Катастрофа змінила правила авіаперельотів

Розслідування аварії стало поштовхом до масштабних змін у світовій авіації. Саме після цієї трагедії у США зробили обов’язковими передпольотні інструктажі, демонстрацію використання рятувальних жилетів та інших засобів безпеки.

Дослідники вважають, що ці правила за десятиліття врятували тисячі життів. Нині організація Air/Sea Heritage Foundation працює над тим, щоб місце катастрофи отримало офіційний охоронний статус, а загиблим встановили меморіал.