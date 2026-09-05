ХРОНІКА ПОДІЙШоу-бізнес

Перший роман після розлучення: Ніколь Кідман помітили з новим бойфрендом

Автор: Аліна Павленко

Дата:

Знаменита голлівудська акторка Ніколь Кідман розпочала новий етап у своєму особистому житті. Після завершення прем’єр проєкту «Львиця» та стрічки «Практична магія 2» зірку помітили в компанії підприємця Майкла Рейнштейна. Це її перші публічні стосунки після розлучення зі співаком Кітом Урбаном, з яким вона прожила у шлюбі 19 років.

Пара ходить на побачення вже кілька місяців, а познайомили їх спільні друзі. Інсайдери стверджують, що до цього Ніколь пробувала будувати стосунки з іншими, але порозумітися вдалося саме з Рейнштейном.

«Ніколь знову ходить на побачення після розлучення з Кітом і зустрічається з бізнесменом Майклом Рейнштейном. Це ненав’язливо, і вона просто отримує задоволення від життя», — стверджує джерело з оточення зірки.

Водночас стосунки Кідман із колишнім чоловіком після розриву помітно покращилися. Попри пережиті складнощі, експодружжя, яке виховує двох спільних доньок — 18-річну Сандей Роуз та 15-річну Фейт Маргарет, зберегло глибоку взаємну повагу. Пережити важкий період зірці також допомогла близька подруга Сандра Буллок, спільні зйомки з якою повернули акторці відчуття стабільності.

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Майкл Рейнштейн. Фото: соцмережі

Сама Кідман уже висловилася про розлучення та новий період свого життя.

«Я не хочу підкорятися лише розуму. Але водночас розумію: я на таке не розраховувала. Мала інше уявлення про те, яким буде моє життя, але маємо те, що маємо. Ти будуєш плани, маєш якісь очікування, а потім усе виходить зовсім інакше. Доводиться адаптуватися та звикати. Наразі майбутнє для мене абсолютно невідоме», — підсумувала акторка в розмові з британським Vogue.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Потужна сонячна буря спричинила масштабні збої GPS: вчені такого ще не бачили

Денис Коротинський -
Потужна сонячна буря, яка накрила Землю в листопаді 2025...

Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив несподівані подробиці їхнього роману

Аліна Павленко -
Бойфренд Дженніфер Еністон Джим Кертіс поділився рідкісними подробицями їхнього...

Дональд Трамп розніс принца Гаррі та Меган після їхнього повернення до Британії

Аліна Павленко -
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував принца Гаррі за...

Плакала на гастролях: Кеті Перрі відверто розповіла про розрив з Орландо Блумом

Аліна Павленко -
Американська попдіва Кеті Перрі вперше відверто поділилася переживаннями щодо...